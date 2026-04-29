Pallanuoto. Ortigia sconfitta dalla capolista, Piccardo: ma la squadra ha mostrato una buona condizione

PRO RECCO - C.C. ORTIGIA 1928 18–10 (4-2, 8-2, 4-3, 2-3)

Pro Recco: Nicosia, Di Fulvio (Cap) 3, Granados Ortega 3, Cannella 1, Fondelli, Mladossich 2, Patchaliev 2, Pavillard, Iocchi Gratta 2, Buric 1, Condemi 3, Irving 1, Perrone, Cassia, Demarchi. Allenatore: Sandro Sukno

C.C. Ortigia 1928: Ruggiero 1, G. Rossi, Torrisi, Baksa 2, Di Luciano (Cap) 2, Giribaldi, Tringali Capuano, Carnesecchi 3, Radic, Marangolo, Aranyi, Tankosic 2, Valenza, Trimarchi, Scordo. Allenatore: Stefano Piccardo

Arbitri: Fabio Ricciotti (Roma) e Valerio Volpini (Anzio, RM)

Superiorità numeriche: REC: 5/12 + 1 rig; ORT: 5/12 + 2 rig.

Espulsioni definitive: Cassia (R) e Radic (O) nel 4° tempo

L’Ortigia, come previsto, esce sconfitta dal campo della capolista Pro Recco, ma mette in mostra una buona condizione e, a parte la prima metà del secondo tempo, riesce a reggere il ritmo imposto dalla formazione di Sukno. La squadra di Piccardo entra bene in acqua, gioca con attenzione e aggressività in fase difensiva, concede qualche gol, ma nel complesso argina i tentativi dei recchelini, grazie anche al contributo di Ruggiero. Anche in attacco le cose funzionano, con la palla che circola velocemente e con Di Luciano e Carnesecchi bravi a finalizzare due azioni ben costruite. Nel secondo tempo, i padroni di casa aumentano la pressione e diventano devastanti, realizzando un parziale di 5-0 in meno di 4 minuti, con il quale spostano il match ampiamente dalla propria parte. I biancoverdi si scuotono e cercano di ritrovare ordine e calma, riportando un po’ di equilibrio in acqua. A metà gara, il Recco conduce 12-4. Nella seconda fase del match, l’Ortigia cresce e regge meglio l’urto dei padroni di casa, ritrovando compattezza difensiva e qualità offensiva. Sul finire del terzo tempo, Sukno sceglie di provare l’ultima azione rinunciando al portiere, la palla finisce fuori e Dodo Ruggiero la rimette in gioco togliendosi la soddisfazione di realizzare un gol tirando dalla sua stessa porta. Negli ultimi otto minuti, il Recco pensa più a gestirsi e i biancoverdi ne approfittano, sfruttando il sinistro di Carnesecchi e riuscendo a chiudere con un parziale di 3-2 a proprio favore. Un ottimo test per l’Ortigia, dunque, con tanti segnali positivi in vista dei match che contano.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto un’ottima gara, giocando bene. Sono contento della prestazione, la squadra ha risposto bene, c’è stato solo quel gap che abbiamo preso nel secondo tempo, quando loro hanno spinto molto forte, ma per il resto i ragazzi sono stati sul pezzo e hanno giocato con determinazione. In settimana avevamo lavorato sulle situazioni di gioco, su quello che succede quando non difendiamo bene, sui rientri, eccetera. Ancora sbagliamo delle cose, sulle quali dobbiamo lavorare in funzione dei play-out; ad esempio, in certi momenti, dobbiamo imparare a essere più cattivi difensivamente, negli uno contro uno. Ad ogni modo, oggi la squadra era presente e ha difeso bene contro avversari che avevano una velocità pazzesca”.

Il tecnico biancoverde si tiene le cose positive registrate in campo oggi e pensa già alle prossime partite, a cominciare da quella interna contro la Canottieri Napoli di mercoledì prossimo: “Ora dobbiamo prendere questa buona prova e pensare subito alla Canottieri. Dobbiamo cercare di mantenere la condizione vista oggi, continuando a lavorare come stiamo facendo, perché ora non sarà facile, con questo campionato spezzettato, con pause anche di dieci giorni tra una gara e l’altra”.

Piccardo, infine, preferisce non commentare gli altri risultati né guardare la classifica: “Non guardo i risultati delle altre perché, come dico sempre ai miei giocatori, dobbiamo pensare solo a noi stessi, credere fino alla fine nel nostro obiettivo e nella possibilità di raggiungerlo. Al termine della regular season faremo i conti e ci prepareremo per le sfide che ci attenderanno”