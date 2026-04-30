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Incendio devasta l'azienda Ortoimballaggi a Santa Croce Camerina

Incendio devasta l'azienda Ortoimballaggi a Santa Croce Camerina

CronacaRagusa

Dalle 3 di questa notte i vigili di fuoco di Ragusa, sono alle prese con un vasto incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, propagatosi all’interno dell’azienda Ortoimballaggi sulla Santa Croce Camerina-Comiso. Impegnati sette mezzi e una ventina di uomini dai distaccamenti di Santa Croce Camerina, Vittoria e da Ragusa.
L’incendio, che ha coinvolto rapidamente i materiali in deposito, si è allargato a tutta la struttura e ha gravemente danneggiato i locali. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che bruciassero un autocarro ed una vettura. Sul posto anche unità dei carabinieri di Vittoria, Ragusa e Santa Croce.

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