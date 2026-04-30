Modica, non fornisce le generalità e aggredisce 2 poliziotti: arrestato 28enne

Un giovane modicano arrestato e due poliziotti feriti: il bilancio di quanto accaduto a Modica. Protagonista della vicenda un 28enne, accusato di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’allarme è scattato quando alla sala operativa del Commissariato di Modica è giunta una segnalazione riguardante un uomo che, in stato di forte agitazione, cercava di fare irruzione all’interno di un’abitazione privata. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava colpendo con estrema violenza un portone d’ingresso con calci e pugni, nel tentativo forzoso di entrare.

All’arrivo della pattuglia, la situazione è degenerata rapidamente. Invece di collaborare, alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 28enne ha tentato la fuga. Una volta bloccato, è andato in escandescenza scagliandosi brutalmente contro i poliziotti, colpendoli ripetutamente.

Nonostante la violenta resistenza, gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’aggressore. Entrambi i poliziotti intervenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale. Per le ferite e i traumi riportati, i medici hanno formulato una prognosi di 10 giorni. Il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 28enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.