Garlasco, pm: "Fu omicidio volontario". Sempio: "Movente sessuale assurdo, non frequentavo Chiara"

Contestata l'aggravante della crudeltà: almeno 12 lesioni su cranio e volto. Pm: "Uccise Chiara Poggi per un rifiuto: la ragazza provò a reagire". Dovrà comparire il 6 maggio. Legale: “Sempio tranquillo, ancora nella fase delle indagini preliminari"

Uccise Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".

È questa la ricostruzione della procura di Pavia e dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano che nelle scorse ore hanno notificato a Sempio, oggi 38enne, un invito a comparire, modificando il capo di imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario.

Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per "l'efferatezza dell'azione", il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, "di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto". Sempio si sarebbe ulteriormente accanito con "almeno 4-5 colpi" quando la 26enne era "già incosciente". Chiara Poggi fu uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, Andrea Sempio era un amico del fratello.

La modifica del capo di imputazione verosimilmente è legata anche alla trasmissione alla procura generale di Milano di un'informativa utile a presentare un'eventuale istanza di revisione per l'allora fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto.

La replica di Andrea Sempio: “Assurdo il movente sessuale, non frequentavo Chiara Poggi”

Andrea Sempio non riesce "a capacitarsi" anche "di questo movente sessuale" e ripete "ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso sociale, non si capisce da dove deducano un movente sessuale", dato che lui, poi, "non la frequentava, non la vedeva spesso, anzi, quando lui andava in casa, Chiara Poggi era a lavorare".

Così l'avvocata Angela Taccia, che assiste il 38enne col legale Liborio Cataliotti, riporta il pensiero del nuovo indagato nell'inchiesta pavese.

I particolari della nuova ricostruzione dell'omicidio

"Dopo una iniziale colluttazione" Andrea Sempio "colpiva reiteratamente" Chiara Poggi "con un corpo contundente dapprima in regione frontale sinistra e in regione zigomatica destra, facendola cadere a terra. A seguito di ciò, la trascinava al fine di condurla verso la porta di accesso alla cantina" della villetta di via Pascoli.

Questi i particolari emersi dalla nuova ricostruzione dell'omicidio contenuta nel capo di imputazione della procura di Pavia a firma dei pm Napoleone-Civardi-De Stefano-Rizza. Per la presunta efferatezza nell'aggressione al 38enne viene contestata anche l'aggravante di aver agito con crudeltà tenuto conto dell'"entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto".

“Chiara provò a reagire, uccisa da Sempio quando era incosciente”

Nella nuova imputazione a carico di Andrea Sempio per omicidio volontario aggravato, oltre all'eliminazione della parte dell'aver agito in concorso con altri o con Alberto Stasi e al riconoscimento dell'aggravante della crudeltà, che era stata tolta invece con la sentenza di condanna per l'ex bocconiano, ci sono quattro elementi nuovi anche rispetto all'inchiesta che portò ai 16 anni definitivi per il 42enne: il movente, una nuova dinamica dell'aggressione a più fasi e con Chiara che si sarebbe difesa, i colpi inferti anche sulle scale della cantina e che sarebbero stati almeno 12. Prima non erano mai stati quantificati.

In relazione alle fasi dell'aggressione, sulla base anche delle nuove analisi medico legali di Cristina Cattaneo e della cosiddetta "Bpa" sulla ricostruzione delle macchie di sangue, i pm parlano di una "iniziale colluttazione" a cui sarebbero seguiti colpi "reiterati" con un "corpo contundente" (anche in questa nuova indagine l'arma non è stata individuata) che avrebbero fatto cadere Chiara Poggi "a terra". Poi, l'allora 19enne l'avrebbe trascinata "verso la porta di accesso alla cantina" e là la 26enne avrebbe provato "a reagire mettendosi carponi". A quel punto, Sempio, secondo i pm, l'avrebbe colpita "nuovamente" per almeno 3-4 volte, "facendole perdere i sensi".

E ancora avrebbe spinto "il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina", dove, "nonostante lei fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi" soprattutto alla testa. In totale, le avrebbe causato "almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto".

Nell'imputazione per Stasi si parlava, invece, di "reiterati colpi inferti", senza un numero preciso, e in relazione alla dinamica del delitto Chiara non si era difesa. In più, non c'era una fase di ulteriore aggressione sulle scale della cantina, in fondo alle quali Stasi aveva gettato il corpo, stando al verdetto definitivo. E non era stato accertato con certezza un movente.

Il movente, invece, è contenuto nell'aggravante dei motivi abietti contestata dai pm a Sempio, ossia l'odio verso la studentessa per essere stato respinto dopo un "approccio sessuale".

L'avvocato: “Sempio tranquillo, siamo ancora nella fase delle indagini preliminari”

La legale Taccia ha ribadito che, comunque, Sempio resta "tranquillo" anche di fronte alla nuova imputazione dei pm di Pavia.

"Ci teniamo comunque a dire, io e il collega Cataliotti - ha chiarito - che è una imputazione comunque elastica e mutevole, perché siamo ancora nella fase delle indagini preliminari. Ed è ovviamente un'opinione di parte".

Quello che "ci ha lasciato abbastanza basiti", ha spiegato, "è il fatto che non solo è stato tolto il concorso, ma quello era abbastanza prevedibile, ma è stata aggiunta pure l'aggravante della crudeltà, che era stata tolta a Stasi. Non si capisce come mai dopo 19 anni, mentre le ferite rimangano quelle inevitabilmente, viene aggiunta quell'aggravante, tecnicamente non lo capiamo".

E ancora: "Aspetteremo l'ostensione degli atti, dato che il 415 bis non c'è ancora stato notificato, e valuteremo i passi più opportuni da fare strategicamente, ogni scelta procedurale verrà presa comunque di concerto con l'assistito". Sempio "non ha alcun problema a parlare, ma qualunque cosa lui deciderà di fare sarà sempre su nostro consiglio proprio per seguire al meglio le tecniche e le strategie difensive".

"Dobbiamo aspettare perché finché non abbiamo gli atti non possiamo capire la ratio di questa nuova imputazione, comunque elastica, comunque provvisoria", ha ribadito, chiarendo che "l'unica cosa che apprendiamo è che, a quanto pare, l'assassino è uno". La difesa non ha ancora deciso se Sempio si presenterà il 6 maggio in Procura a Pavia per rispondere: "Non possiamo dire niente, stiamo comunque valutando. Magari decideremo anche là, al momento stesso, vedremo".

Il fatto che le indagini non siano state ancora chiuse, e che dunque non c'è ancora stata la discovery degli atti, porta a far ritenere che la difesa sceglierà molto probabilmente di non rispondere.

Pm: “L'interrogatorio di Sempio necessario per le indagini”

C'è la "necessità" di sottoporre Andrea Sempio ad "interrogatorio" per il "proseguimento delle indagini preliminari". Così la Procura di Pavia nell'invito a comparire per il 38enne indagato per il delitto di Garlasco.

La convocazione per Sempio - che secondo molte indiscrezioni riportate da media e quotidiani è l'ultimo atto prima della notifica della chiusura indagini - è fissata per mercoledì 6 maggio alle ore 10 nell'ufficio del procuratore aggiunto di Pavia, Stefano Civardi, coordinatore del pool di pm che ha sviluppato la nuova inchiesta.

Legale di Stasi: “Leggeremo gli atti e presenteremo richiesta revisione”

-"Appena ci sarà la discovery, leggeremo tutti gli atti e presenteremo richiesta di revisione". Lo ha detto all'ANSA Giada Bocellari, legale storico di Alberto Stasi, alla luce della nuova indagine.

Alberto Stasi, al momento unico condannato in via definitiva per il delitto, sta finendo di espiare la pena a sedici anni di carcere in regime di semilibertà ed ora, seconda la nuova ipotesi dei pm pavesi, uscirebbe di scena. L'ex studente della Bocconi, che lavora come contabile in uno studio, è ammesso al lavoro esterno.

Consulente dei Poggi: “Ricostruzione pm incompatibile con scena del crimine”

"La dinamica degli eventi indicata nel capo d'imputazione presenta elementi che a mio giudizio non trovano riscontri oggettivi sulla scena del crimine così come documentata durante i sopralluoghi dei carabinieri della territoriale e dei Ris di Parma". Così Dario Redaelli, consulente dei Poggi, commenta le ricostruzione della Procura di Pavia.

"Si parla di corpo spinto sulle scale della cantina ma sui primi due gradini ci sono presenti solamente gocciolature, nessuna traccia da trascinamento - ha spiegato Redaelli, esperto in analisi sulle scene del crimine - Si parla di 4-5 colpi vibrati con violenza tale da cagionare l'ampia frattura cranica in posizione parieto-occipitale sinistra ma lungo le scale non si riscontrano tracce di sangue dovute al brandeggio del corpo contundente utilizzato oltre alla presenza di schizzi limitati".

"Pertanto diversi dubbi sulla ricostruzione - chiude l'esperto - ma massima cautela ed assoluta necessità di vedere il materiale investigativo-tecnico raccolto dalla Procura".