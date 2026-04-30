Un arsenale nei muretti a secco. La scoperta dei Carabinieri a Ciminà

Due fucili e 50 munizioni. Si indaga sui legami con gli ambienti della criminalità organizzata della Locride. Il deposito clandestino, secondo chi conduce le indagini, era pieno di armi destinate ad essere utilizzate nel breve periodo

Un deposito clandestino di armi nel cuore dell'Aspromonte.

I Carabinieri di Sant'Ilario dello Jonio l'hanno scoperto tra le pietre di un muretto a secco a Ciminà, provincia di Reggio Calabria.

Un nascondiglio invisibile per un vero e proprio arsenale: due fucili – uno dei quali realizzato artigianalmente – e circa 50 munizioni di vario calibro.

Le armi in condizioni eccellenti e perfettamente funzionanti sarebbero nuove e, secondo chi indaga, destinate ad essere utilizzate nel breve periodo.

Ancora in corso le indagini coordinate dalla procura di Locri che mirano a individuare i responsabili e ricostruire eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata della Locride.