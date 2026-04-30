ou
ULTIME NOTIZIE

Volley Modica NextGen: la formazione under 17 è vice campione regionale e accede alla fase nazionale

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Un arsenale nei muretti a secco. La scoperta dei Carabinieri a Ciminà

Un arsenale nei muretti a secco. La scoperta dei Carabinieri a Ciminà

Altro sud

Due fucili e 50 munizioni. Si indaga sui legami con gli ambienti della criminalità organizzata della Locride. Il deposito clandestino, secondo chi conduce le indagini, era pieno di armi destinate ad essere utilizzate nel breve periodo

Un deposito clandestino di armi nel cuore dell'Aspromonte.
I Carabinieri di Sant'Ilario dello Jonio l'hanno scoperto tra le pietre di un muretto a secco a Ciminà, provincia di Reggio Calabria.
Un nascondiglio invisibile per un vero e proprio arsenale: due fucili – uno dei quali realizzato artigianalmente – e circa 50 munizioni di vario calibro.
Le armi in condizioni eccellenti e perfettamente funzionanti sarebbero nuove e, secondo chi indaga, destinate ad essere utilizzate nel breve periodo.
Ancora in corso le indagini coordinate dalla procura di Locri che mirano a individuare i responsabili e ricostruire eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata della Locride.

Potrebbero Interessarti