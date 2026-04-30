Sparatoria di Tropea, arrestato un uomo di 33 anni

Il presunto responsabile del tentato omicidio è incensurato, l'8 aprile scorso avrebbe sparato a un commerciante di Ricadi per ragioni sentimentali. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza

L'arresto del presunto responsabile del tentato omicidio di Tropea dell'8 aprile scorso.

Si tratta di un incensurato di Vibo Valentia, il 33enne avrebbe sparato a un uomo, un commerciante di Ricadi di 38 anni, in pieno centro città.

Secondo i Carabinieri che hanno condotto le indagini i due uomini si sarebbero incontrati per chiarire una controversia di natura sentimentale. Nel corso della discussione, degenerata rapidamente, l’indagato avrebbe estratto una pistola calibro 7,65, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco all’indirizzo della vittima.

Due i proiettili andati a segno, il 38enne è stato colpito ad una gamba, subito soccorso e portato all'ospedale di Vibo senza gravi conseguenze.

Le indagini coordinate dalla procura di Vibo hanno consentito di identificare il presunto autore degli spari ed è scattato l'arresto per tentato omicidio. Fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.