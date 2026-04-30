Modica, manutenzioni: riqualificazione delle aree gioco
Al via il piano di riqualificazione delle aree gioco: sopralluogo dell’Assessore Armenia a Marina
di Modica
In vista dell’imminente stagione estiva, l'Amministrazione Comunale di Modica ha avviato
un piano sistematico di monitoraggio e manutenzione delle bambinopoli cittadine. Nella giornata
odierna, l’Assessore Armenia, accompagnato dai tecnici comunali, ha effettuato una serie
di sopralluoghi tecnici per verificare lo stato dei luoghi, con una particolare attenzione al
litorale di Marina di Modica. L'obiettivo dell'intervento è garantire la massima sicurezza e il
decoro delle aree dedicate ai più piccoli, verificando l’integrità delle pavimentazioni antitrauma
e l’efficienza delle attrezzature ludiche