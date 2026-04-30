Modica, manutenzioni: riqualificazione delle aree gioco

Al via il piano di riqualificazione delle aree gioco: sopralluogo dell’Assessore Armenia a Marina

di Modica

In vista dell’imminente stagione estiva, l'Amministrazione Comunale di Modica ha avviato

un piano sistematico di monitoraggio e manutenzione delle bambinopoli cittadine. Nella giornata

odierna, l’Assessore Armenia, accompagnato dai tecnici comunali, ha effettuato una serie

di sopralluoghi tecnici per verificare lo stato dei luoghi, con una particolare attenzione al

litorale di Marina di Modica. L'obiettivo dell'intervento è garantire la massima sicurezza e il

decoro delle aree dedicate ai più piccoli, verificando l’integrità delle pavimentazioni antitrauma

e l’efficienza delle attrezzature ludiche