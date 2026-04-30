Volley Modica NextGen: la formazione under 17 è vice campione regionale e accede alla fase nazionale

La formazione under 17 della Volley Modica NextGen è vice campione regionale di categoria. mercoledì pomeriggio, al Palazzetto Comunale di Trabia, infatti, i biancoazzurri guidati da coach Ciccio Italia, nella finale sono stati battuti in quattro set (21/25, 25/9, 21/25, 26/28) dai pari età della Warrior Universal Catania, che si è così aggiudicata il titolo regionale e rappresenterà la Sicilia alla fase Nazionale da campione, mentre la Volley Modica NextGen difenderà i colori dell'Isola da seconda classificata dal momento che nel campionato regionale under 17 sono due le squadre che si qualificano per la fase successiva.

Sempre nella mattinata di ieri, i giovani biancoazzurri a Termini Imerese avevano conquistato l'accesso alla finale del pomeriggio battendo 3 – 0 la Don Orione Capacense.

In finale si sono affrontate le due società che solo lunedì scorso al “PalaRizza” di Modica avevano disputato la finale under 19.

Questa volta, il risultato finale ha premiato il sestetto catanese che ha dimostrato di essere più cinico e con nervi più saldi nelle fasi topiche della sfida, rispetto ai giovani del vivaio modicano.

Nel match per l'assegnazione del titolo siciliano, il sestetto catanese parte meglio e prova a scappare (3/6), coach Italia fiuta il pericolo e chiama il discrezionale per riassestare la sua squadra, che al rientro in campo ricuce lo strappo. La gara va avanti punto a punto fino al nuovo break della formazione etnea (16/19) che costringe il tecnico biancoazzurro a richiedere nuovamente i 30” di sospensione. Questa volta, al rientro sul rettangolo di gioco, Modica non riesce a recuperare e l'Universal si porta avanti nei set sfruttando l'errore in battuta dei modicani, che regala il 21/25 agli avversari che si portano così avanti nel computo dei set.

La reazione modicana è immediata e al cambio di campo la seconda frazione di gioco diventa un monologo biancoazzurro. Modica alza subito i ritmi, mette in difficoltà i loro avversari in tutti i fondamentali e alza il muro in difesa. L'Universal non riesce a trovare le contromisure e i ragazzi di Ciccio Italia prendono il largo nonostante il time out richiesto dalla panchina etnea prima sul 7/3 e poi sul 16/6 per la compagine della Contea, che rimette il risultato in parità con un facilissimo 25/9 arrivato con l'attacco catanese che finisce in rete.

L'inerzia della partita poteva cambiare, ma l'Universal, ha immediatamente incassato il colpo e si è ricompattata. Nel terzo set si gioca per lunghi tratti punto a punto, ma nelle fasi cruciali della contesa il sestetto etneo si dimostra più cinico e con i nervi più saldi e alla fine riesce a portarsi nuovamente in vantaggio aggiudicandosi la terza frazione con il punteggio di 21/25.

Modica è con le spalle al muro, ma non vuole alzare bandiera bianca e al rientro sul rettangolo di gioco dopo il cambio campo prova a reagire. Catania non si lascia intimorire e la sfida va avanti punto a punto fino alla fase finale che diventa una sorta di partita a scacchi. Quando Modica prova a scappare (18/16), il tecnico catanese chiama immediatamente il discrezionale. Al rientro in campo dopo il pit stop, l'Universal piazza in contro break (20/22) che costringe Italia a chiedere i 30” di sospensione. La tensione in campo si taglia con un coltello e la sfida va ai vantaggi. Quando Modica ha a disposizione il set point, la panchina etnea richiede il time out e al ritorno in campo piazza la zampata decisiva. Prima, infatti, annulla il set point ai biancoazurri e poi con un mani fuori molto contestato dai modicani, che il direttore di gara, purtroppo valuta out (ma le immagini danno ragione ai biancoazzurri), mette a segno il 26/28 e si porta a casa il titolo regionale under 17 e il diritto di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale da campione di regionale.

Un pizzico di amarezza in casa modicana a fine match, soprattutto per il quarto set quando i biancoazzurri hanno avuto la possibilità di portare la sfida al tie break, ma nonostante la sconfitta in finale, questo gruppo ha disputato una stagione incredibile e piazzarsi al secondo posto, tutto l'ambiente biancoazzurro non può che essere orgoglioso di quanto fatto da questi ragazzi che nonostante la battuta d'arresto nel rettilineo finale hanno conquistato con merito l'accesso alla fase nazionale.

Il sodalizio modicano, intanto, vuole ringraziare tutti i ragazzi per la conquista della fase nazionale, ringraziamenti che si allargano a tutto lo staff tecnico e alle società che hanno contribuito fattivamente al grande cammino finora fatto dal sestetto biancoazzurro.