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Palermo, escursionista svizzera aggredita da branco di cani salvata da Soccorso Alpino

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Palermo, escursionista svizzera aggredita da branco di cani salvata da Soccorso Alpino

Palermo, escursionista svizzera aggredita da branco di cani salvata da Soccorso Alpino

CronacaPalermo

Una escursionista svizzera di 51 anni è stata aggredita da cinque cani in cima a Monte Gallo (Palermo) ed è stata salvata dal Soccorso Alpino e dell'Aeronautica Militare. Ad attivare i soccorsi è stata una chiamata alla centrale operativa 118 Palermo - Trapani.
Immediatamente da Palermo sono partite due squadre di tecnici del Soccorso Alpino ed è stato richiesto il supporto dell'elicottero dell'82° Centro SAR del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, di stanza presso l'aeroporto di Trapani-Birgi, per la rapida evacuazione della donna ferita. La 51enne aveva profonde ferite provocate dai morsi in tutto il corpo, con in corso una emorragia. Dopo il salvataggio, è stata trasferita all'ospedale Ingrassia di Palermo. (ANSA)

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