Sparatoria in via Montalbo a Palermo

Ancora colpi di pistola tra le strade di Palermo: nel tardo pomeriggio di giovedì in via Montalbo, vicino al mercato ortofrutticolo, il ferimento di un uomo di 37 anni. Colpito a una coscia, si è presentato in serata all'ospedale Villa Sofia, dopo essere fuggito in un primo momento. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, che sta cercando di risalire all'identità dell'aggressore anche attraverso il ricorso alle telecamere di sorveglianza: l'area è stata transennata per effettuare i rilievi, recuperare i bossoli e analizzarli. Al lavoro i Carabinieri.

Poco dopo, all'ospedale Civico è arrivata un'ambulanza con a bordo un uomo con ferite alla testa. Si indaga per capire se tra i due episodi ci sia un collegamento.

Secondo i primi accertamenti, la sparatoria sarebbe collegata a un altro episodio violento accaduto la scorsa notte poco distante, in via Don Minzoni, dove sono stati esplosi trenta colpi di arma da fuoco contro alcune abitazioni e un'auto.