ou
ULTIME NOTIZIE

Via libera dal CdM al decreto sul Piano Casa, Meloni: “100 mila nuovi alloggi in 10 anni”. Prorogato il taglio delle accise

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Napoli, scontro a fuoco in strada: 2 ragazze ferite mentre passeggiano

Napoli, scontro a fuoco in strada: 2 ragazze ferite mentre passeggiano

Altro sud

Durante la sparatoria le giovani sono state colpite accidentalmente alle gambe

Due ragazze sono state ferite a Napoli mentre passeggiavano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri che indagano, ieri sera, a ridosso della mezzanotte, ignoti hanno ingaggiato uno scontro a fuoco in via Francesco Saverio Correra.

Durante la sparatoria, le ragazze di 23 e 24 anni in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Cto. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un'ogiva.

Secondo quanto appreso, la 23enne è ancora ricoverata. La 24enne è stata ritenuta dai sanitari guaribile in 20 giorni. Le ragazze sono entrambe napoletane e incensurate.

Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i militari dell'Arma della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e la matrice. Le due vittime non sono in pericolo di vita.

Potrebbero Interessarti