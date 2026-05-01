Bisceglie, sparatoria in un ristorante. Ucciso un cameriere 62enne

Due persone avrebbero aperto il fuoco per poi sparire. La vittima è Angelo Pizzi, 62 anni, incensurato: si è trovato sulla traiettoria dei colpi

Un uomo di 62 anni, Angelo Pizzi, è stato ucciso all'interno di un ristorante di Bisceglie, in via Gramsci. Incensurato, l'uomo era un dipendente del locale.

Due persone a volto coperto hanno fatto irruzione nel ristorante, aprendo il fuoco. Numerosi i proiettili esplosi. Dopo la sparatoria, si sono immediatamente dileguati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Questura di Andria e il personale sanitario del 118. All'interno del ristorante, sito nel centro città, nei pressi dell'ufficio postale, erano presenti alcuni clienti, tutti illesi ma sotto shock per quanto accaduto.