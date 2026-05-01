Modica, educazione ambientale nelle scuole: iniziativa in collaborazione con Plastc Free

Il Comune di Modica prosegue e rafforza il proprio impegno nel campo dell’educazione ambientale, avviando per tutto il 2026 una nuova fase di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole del territorio, voluta dall’Assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro. L’iniziativa si svolge con la collaborazione dell’associazione Plastic Free e ha l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi ai temi della tutela dell’ambiente, della riduzione dei rifiuti, del corretto conferimento, della lotta all’abbandono dei rifiuti, della salvaguardia del mare, delle spiagge e degli ecosistemi naturali. L’iniziativa si aggiunge al progetto Eco-Schools, già attivo nelle scuole cittadine, che coinvolge gli istituti in un percorso strutturato di crescita ambientale e responsabilità civica. Attraverso incontri, momenti formativi e attività di sensibilizzazione, l’Amministrazione consolida il ruolo della scuola come luogo centrale per costruire una nuova cultura ambientale, capace di incidere concretamente sui comportamenti individuali e collettivi. «Investire sull’educazione ambientale – ha sottolineato l’assessore Cannizzaro - significa investire sul futuro della città. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per coinvolgere i più giovani e, attraverso loro, le famiglie e l’intera comunità".

"Con questa programmazione – ha detto la sindaca, Maria Monisteri - il Comune di Modica conferma la volontà di rendere l’educazione ambientale una presenza costante nelle scuole, trasformando la sensibilizzazione in un percorso continuativo e condiviso durante tutto l’anno 2026"Modica.