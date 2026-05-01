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Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il libro di Pietro Gurrieri "Repubblica a chiamata diretta"

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Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il libro di Pietro Gurrieri "Repubblica a chiamata diretta"

Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il libro di Pietro Gurrieri "Repubblica a chiamata diretta"

CulturaPalermo

Venerdì 8 maggio, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, sarà presentato il libro di Pietro Gurrieri "Repubblica a chiamata diretta: premierato e deriva plebiscitaria". Il titolare della Libreria dialogherà con la senatrice Dolores Bevilacqua, la deputata Valentina D'Orso e l'avvocato Pietro Gurrieri. Il l nodo del libro è la possibile trasformazione della democrazia rappresentativa in una democrazia di investitura.
Prima monografia italiana dedicata al premierato, il lavoro intreccia analisi storica e comparata, ricostruzione del disegno di legge nella XIX legislatura e una critica sistemica dei suoi effetti. In appendice, l'indagine sulla legge elettorale cosiddetta "stabilicum" mostra come la trasformazione possa avanzare anche per via indiretta.

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