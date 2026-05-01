Primo Maggio, Federazione PD Ragusa: il lavoro torni al centro dell’agenda politica

Una giornata di festa ma anche di riflessione e impegno politico. A Chiaramonte Gulfi, in occasione delle celebrazioni del Primo Maggio, il Partito Democratico della provincia di Ragusa ha promosso un momento di confronto sui temi del lavoro, mettendo al centro il diritto a un’occupazione dignitosa, stabile e sicura. All’incontro erano presenti il sindaco Mario Cutello, il segretario cittadino del PD Vito Marletta, l’on. Nello Dipasquale, il segretario di Federazione Angelo Curciullo, oltre ad altri esponenti dei circoli della provincia.

“Abbiamo voluto riportare il lavoro al centro del dibattito politico - dichiara il segretario provinciale Angelo Curciullo - perché questa ricorrenza non può ridursi a una semplice celebrazione. In una fase in cui registriamo un arretramento delle tutele e una crescente precarizzazione, è necessario rilanciare una battaglia politica forte su salari, sicurezza e diritti. Il Partito Democratico c’è e continuerà a esserci”.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale del PD all’ARS, che ha richiamato le principali iniziative portate avanti in Parlamento siciliano. “Il lavoro dignitoso non è uno slogan, ma un obiettivo concreto - afferma Dipasquale - e in questa direzione va il disegno di legge che ho presentato all’ARS per introdurre una retribuzione minima di 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali, così come l’approvazione di un mio emendamento alla Finanziaria che prevede incentivi per l’occupazione femminile nel settore privato e il disegno di legge parità salariale tra uomo e donna di cui sono primo firmatario, ma ancora fermo in Assemblea. Sono misure che puntano a rafforzare il lavoro stabile, ridurre le disuguaglianze e sostenere il tessuto produttivo”.