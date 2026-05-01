Modica, il nuovo Piano Urbanistico Generale muove i primi passi

Modica compie un passo decisivo verso la pianificazione del proprio futuro urbanistico. La Giunta comunale ha infatti deliberato l’atto di indirizzo, con relativo impegno di spesa, che dà ufficialmente avvio al percorso di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento destinato a ridisegnare l’assetto della città nei prossimi anni. Ad annunciarlo è l’assessore all’Urbanistica, Tino Antoci, che sottolinea la portata strategica del provvedimento. “Con questa delibera, afferma l’assessore Antoci, formalizziamo non solo le risorse necessarie, ma soprattutto la visione e le direttive che guideranno la costruzione del nuovo Piano Urbanistico Generale. Si tratta di un passaggio fondamentale che segna l’avvio di un percorso articolato e partecipato, destinato a coinvolgere cittadini, ordini professionali, associazioni e tutti i portatori di interesse. Il PUG non sarà un atto calato dall’alto, ma un progetto condiviso, capace di interpretare le esigenze reali della città”. Il nuovo strumento urbanistico nasce anche dall’esigenza di superare i limiti del precedente piano regolatore, approvato nel 2017 dalla Regione con significativi ridimensionamenti. “Il quadro urbanistico attuale, prosegue Antoci, risulta oggi fortemente depotenziato, a seguito di una serie di stralci che ne hanno compromesso l’impianto originario, riducendo sensibilmente le aree di espansione e le possibilità di sviluppo organico. Con il nuovo PUG vogliamo restituire a Modica una visione complessiva, moderna e sostenibile del territorio”. Il Piano Urbanistico Generale si muoverà lungo direttrici chiare e coerenti con le più avanzate politiche di governo del territorio: consumo di suolo zero, rigenerazione urbana, con particolare attenzione al centro storico, riqualificazione dei quartieri, potenziamento dei servizi, sviluppo di una mobilità sostenibile attraverso nuove infrastrutture. Un progetto ambizioso che trova piena sintonia con gli impegni assunti dall’Amministrazione comunale sin dalla campagna elettorale. Il sindaco, Maria Monisteri, evidenzia il valore politico e programmatico dell’iniziativa: “L’avvio del Piano Urbanistico Generale rappresenta uno degli obiettivi qualificanti del nostro mandato. È un impegno che avevamo assunto con la città e che oggi si traduce in un atto concreto. Modica ha bisogno di uno strumento moderno, capace di coniugare sviluppo e tutela, crescita e sostenibilità. Vogliamo costruire una città più vivibile, più ordinata e più attenta alle esigenze delle future generazioni, attraverso un percorso aperto e partecipato che metta al centro la comunità”. Nelle prossime settimane prenderà dunque forma il percorso tecnico e amministrativo che condurrà alla redazione del PUG, accompagnato da momenti di confronto pubblico e consultazione. Un passaggio che segna, di fatto, l’inizio di una nuova stagione urbanistica per Modica: non più una somma di vincoli e correzioni, ma un disegno organico capace di restituire alla città una prospettiva chiara, sostenibile e condivisa.