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Comune di Siracusa, il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2025 nei termini di legge

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Comune di Siracusa, il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2025 nei termini di legge

Comune di Siracusa, il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2025 nei termini di legge

PoliticaSiracusa

Il Comune di Siracusa torna a un pieno allineamento con i tempi della programmazione finanziaria, condizione indispensabile per accelerare gli investimenti e per fornire ai cittadini, alle imprese e ai partner istituzionali un quadro di stabilità e affidabilità". Lo ha detto il sindaco Francesco Italia dopo l'approvazione, ieri in consiglio comunale, del bilancio consuntivo 2025.
"Il rispetto delle scadenze segna un cambio di passo nella gestione finanziaria della città - continua Italia -.significa rispetto delle regole, rispetto del consiglio comunale e rispetto dei siracusani. È un atto che da' sostanza alla nostra idea di buona amministrazione: trasparente, ordinata, capace di programmare. Da qui parte una stagione di investimenti che vogliamo portare a compimento, con i cittadini e per i cittadini".
Il documento contabile è stato approvato con 19 voti favorevoli, 8 contrari e un'astensione in consiglio comunale. Il patrimonio risulta pari a 55 milioni, un milione in più rispetto al 2024; l'utile è di 566 mila euro. In totale le spese correnti impegnate sono state 116 milioni e 400 mila euro, gli investimenti 26 milioni e 400 mila euro; i rimborsi di prestiti sono stati 3 milioni. Le riscossioni ammontano a 242 milioni 591 mila euro e i pagamenti a 165 milioni 800 mila euro. Il disavanzo complessivo è pari a 5,5 milioni di euro, in netta riduzione rispetto a quello del 2024 che era di 7 milioni di euro.
Le entrate più importanti sono arrivate da Imu per 24,6 milioni di euro, da Tari per 27 milioni e 300 mila e da addizionale comunale Irpef per 11 milioni. Altre voci significative sono state le entrate frutto delle violazioni al Codice della strada pari a 9 milioni.

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