Comune di Siracusa, il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2025 nei termini di legge

Il Comune di Siracusa torna a un pieno allineamento con i tempi della programmazione finanziaria, condizione indispensabile per accelerare gli investimenti e per fornire ai cittadini, alle imprese e ai partner istituzionali un quadro di stabilità e affidabilità". Lo ha detto il sindaco Francesco Italia dopo l'approvazione, ieri in consiglio comunale, del bilancio consuntivo 2025.

"Il rispetto delle scadenze segna un cambio di passo nella gestione finanziaria della città - continua Italia -.significa rispetto delle regole, rispetto del consiglio comunale e rispetto dei siracusani. È un atto che da' sostanza alla nostra idea di buona amministrazione: trasparente, ordinata, capace di programmare. Da qui parte una stagione di investimenti che vogliamo portare a compimento, con i cittadini e per i cittadini".

Il documento contabile è stato approvato con 19 voti favorevoli, 8 contrari e un'astensione in consiglio comunale. Il patrimonio risulta pari a 55 milioni, un milione in più rispetto al 2024; l'utile è di 566 mila euro. In totale le spese correnti impegnate sono state 116 milioni e 400 mila euro, gli investimenti 26 milioni e 400 mila euro; i rimborsi di prestiti sono stati 3 milioni. Le riscossioni ammontano a 242 milioni 591 mila euro e i pagamenti a 165 milioni 800 mila euro. Il disavanzo complessivo è pari a 5,5 milioni di euro, in netta riduzione rispetto a quello del 2024 che era di 7 milioni di euro.

Le entrate più importanti sono arrivate da Imu per 24,6 milioni di euro, da Tari per 27 milioni e 300 mila e da addizionale comunale Irpef per 11 milioni. Altre voci significative sono state le entrate frutto delle violazioni al Codice della strada pari a 9 milioni.