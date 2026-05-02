Bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare di Cefalù, è grave

Il piccolo è stato trasferito all'ospedale "Villa Sofia" di Palermo. Ottimisti i medici che lo hanno in cura

Un bambino di 5 anni è stato investito da un furgone sul lungomare di Cefalù. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico e diverse lesioni su varie parti del corpo. Il personale del 118 lo ha intubato sul posto prima di trasportarlo all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Dopo le visite mediche, gli accertamenti in Neurochirurgia e in seguito agli esami eseguiti - riferiscono i sanitari - sarebbero state escluse lesioni interne tali da rendere necessario un intervento chirurgico urgente. Il bambino è stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione per essere tenuto sotto costante osservazione. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.