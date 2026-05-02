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Muore dopo aggressione nell'Ennese, un arresto per omicidio

Muore dopo aggressione nell'Ennese, un arresto per omicidio

CronacaEnna

La vittima, Salvatore De Luca, morto 12 giorni dopo nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato per le gravi ferite riportate. L'aggressore è stato catturato dai carabinieri a Lecce

I Carabinieri di Enna hanno arrestato un 23enne accusato di essere autore della violenta aggressione, il 3 dicembre del 2025 a Catenanuova, a un 57enne, Salvatore De Luca, morto 12 giorni dopo nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato per le gravi ferite riportate. Il giovane, indagato per omicidio dalla Procura di Enna, è stato arrestato a Lecce dove si era trasferito. Secondo l'accusa il pestaggio sarebbe da ricondurre a contrasti personali. Il pomeriggio del 3 dicembre in piazza Riggio, la vittima era stata colpita violentemente con pugni e calci e avrebbe urtato più volte la testa contro un muro fino a perdere i sensi. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime tanto da essere trasportato nell'ospedale Catania dove poi è morto il 15 dicembre.

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