Maltrattamenti su minore, arrestata un'insegnante a Priolo Gargallo

La docente è ai domiciliari su ordinanza del Gip di Siracusa. Le indagini della Polizia di Stato sono partite da alcune segnalazioni

Una docente di un istituto comprensivo di Priolo Gargallo, nel Siracusano, è finita agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un minore. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini condotte dalla Polizia di Stato.

L'inchiesta ha preso avvio da alcune segnalazioni sugli episodi contestati. Gli investigatori hanno quindi raccolto testimonianze e condotto accertamenti tecnici prima di richiedere al Gip l'emissione dell'ordinanza.