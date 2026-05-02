Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliore: in migliaia possono rientrare a casa

La Regione: perimetro contenuto per circa il 70%. In fiamme circa 710 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. La causa un piccolo rogo in un'area privata poi sfuggito di mano

Il perimetro dell'incendio sul Monte Faeta è stato contenuto al 70 per cento, con l'obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di domani: lo ha reso noto la Regione Toscana dopo i sorvoli in elicottero sull'area interessata dalle fiamme.

Il maxi incendio, partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, aveva raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa). Di conseguenze era stato emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30 nota come la "Lungo monte": il provvedimento aveva riguardato circa 3500 persone. Impiegati dai vigili del fuoco anche droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e Asciano. Si stima in 710 ettari la superficie stimata interessata dall'incendio, che ha raggiunto anche il versante pisano. In azione anche quattro Canadair.

È durata più di tre ore la riunione con la prefettura e il comando provinciale dei vigili del fuoco, che alla fine ha confermato un sensibile miglioramento della situazione, permettendo al Comune di San Giuliano Terme (Pisa) di emettere una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3mila persone evacuate precauzionalmente dalle proprie case dalla scorsa notte. Restano fuori alcune decine di famiglie residenti nell'area nord del crinale che dovranno trovare ospitalità altrove anche per stanotte.

"La situazione sta migliorando ma non è ancora tornata completamente alla normalità - afferma il sindaco sangiulianese Matteo Cecchelli sulla sua pagina Facebok -. Dopo un'intera giornata di interventi intensi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e volontari antincendio, l'emergenza si è notevolmente ridotta. Alle persone fragili che attualmente sono presso le strutture sanitarie o nei centri di raccolta comunali, sarà garantita la permanenza nelle stesse".

La causa del rogo potrebbe essere stata l'abbruciamento sul versante lucchese di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato, al quale è poi sfuggito il controllo delle fiamme. Sul posto hanno operato centinaia di soccorritori dei vigili del fuoco e della protezione civile anche con l'ausilio di tre elicotteri, mentre l'azione dei tre Canadair si è concentrata soprattutto in Lucchesia. L'entità dell'incendio riporta alla mente il maxi rogo del Monte Serra, non distante dal Faeta, del settembre 2018 in cui andarono distrutti circa 1200 ettari di boschi e vegetazione.

"Emergenza #incendio tra Santa Maria del Giudice (LU) e San Giuliano Terme (PI). La Difesa è al fianco della popolazione. Su richiesta della Prefettura di Pisa, l’Esercito è intervenuto per supportare i vigili del fuoco nelle operazioni di evacuazione, rese necessarie dal rapido propagarsi delle fiamme. Personale e mezzi sono impegnati nel trasferimento dei cittadini dai punti di evacuazione alle aree di raccolta, contribuendo a garantire sicurezza e assistenza alla popolazione coinvolta. Anche questo è Difesa, al servizio del Paese”, aveva commentato il ministro Guido Crosetto.

Il prefetto, nel sottolineare "le necessità di mantenere alta l'attenzione e di favorire al massimo il coordinamento delle reciproche attività e la circolarità informativa", aveva disposto l'immediato allertamento delle strutture ospedaliere, dei responsabili delle principali arterie di viabilità e di tutti i gestori degli altri servizi essenziali, nonché l'attivazione di appositi servizi di vigilanza da parte delle Forze di Polizia.

Per le zone in prossimità dell'evento, i referenti del Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Nord Ovest avevano evidenziato l'opportunità, a titolo cautelativo, di rimanere in casa con le finestre e chiuse e di non svolgere attività all'aperto laddove si avvertiva la presenza di fumo ovvero odore di camino e di bruciato, con peculiare riguardo alle persone fragili e con difficoltà respiratorie.

"A causa dell'incendio in atto sul Monte Faeta, che sta interessando il territorio comunale di San Giuliano Terme (Pisa)", il comune dispone "l'evacuazione immediata della frazione di Asciano (area compresa tra le zone già evacuate e la SP30)". Tutti i residenti e dimoranti "devono abbandonare senza indugio le proprie abitazioni e mettersi in sicurezza".

Il comune "invita la popolazione a: mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto; utilizzare i mezzi privati solo se strettamente necessario; prestare particolare attenzione a persone anziane, fragili o non autosufficienti". Coloro che non dispongono di sistemazioni autonome "possono contattare il Centro Operativo Comunale (tel. 050/819299) per essere indirizzati verso le strutture di accoglienza predisposte". In caso di emergenze o impossibilità a evacuare autonomamente, contattare immediatamente il Centro Operativo Comunale.

A seguito dell'incendio di vaste proporzioni in corso sul Monte Faeta, il sindaco di Lucca Mario Pardini ha firmato ieri una nuova ordinanza che ha disposto alcune evacuazioni nella frazione di Santa Maria del Giudice. Il giorno prima, con un'analoga ordinanza, erano state fatte evacuare una decina di famiglie.

Ieri, invece, sono interessati gli edifici situati in via del Monte dal civico 816 fino al termine della strada, un'area direttamente esposta al rischio legato all'avanzamento delle fiamme. È stato individuato nel campo sportivo di Santa Maria del Giudice il punto di accoglienza temporaneo per la popolazione evacuata.