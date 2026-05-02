Guerra in Iran, Trump scatenato: “Dopo l’Iran c’è Cuba”

Il presidente incontenibile a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida. Dalle punizioni agli alleati europei (Dazi e ritiro di 5.000 marine dalla Germania), alla voglia di chiudere con l’Iran (“Distruggerli o altro accordo”), fino alla vicina Cuba, di cui vuole prendere il controllo con una portaerei di ritorno dal Golfo. Il tycoon ha elogiato la Marina Usa: “come i pirati” nel blocco

Donald Trump scatenato a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida. Il tycoon, dopo aver frenato sulla pace proposta dall’Iran (“Non può avere il nucleare”, assicurando che avrebbe ‘finito il lavoro’, e ‘punito’ gli alleati europei con il 25% di dazi sulle auto (E il prossimo anno ritirerà 5.000 marine dalla Germania), se l’è presa con Cuba, affermando che prenderà il controllo dell’isola appena finito con Teheran.

“Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba, ha affermato un po’ scherzando, un po' serio nel corso del Forum Club. Aggiungendo che gli Stati Uniti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati dalla Germania entro un anno, pari a circa il 15% delle forze armate tedesche di stanza nel Paese, ha annunciato ieri il Pentagono. Questo annuncio giunge dopo le dichiarazioni del cancelliere tedesco che hanno fatto infuriare il presidente degli Stati Uniti. Friedrich Merz ha affermato lunedì che gli americani non hanno "nessuna strategia" in Iran e che Teheran sta "umiliando" la principale potenza mondiale. "Non sa di cosa sta parlando!", ha replicato Donald Trump.

"È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti": lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatamolanbia, aggiungendo: "L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile".

Trump ha dichiarato ieri sera di aver aggirato l'approvazione del Congresso per la guerra in Iran, poiché il termine di sessanta giorni previsto dalla legge per ottenere l'autorizzazione parlamentare all'avvio delle ostilità è scaduto. Così a soli due mesi dall'inizio dell'offensiva israelo-americana contro Teheran, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in una lettera al Congresso che le ostilità sono "finite", rendendo così superflua la richiesta di approvazione legislativa.

La guerra in Iran sta facendo salire velocemente negli Stati Uniti i prezzi del carburante. Un aumento più rapido rispetto agli altri membri del G7. Sulla base di un rapporto di JPMorgan, il Financial Times ha osservato che il prezzo della benzina presso le stazioni di servizio negli Usa è aumentato del 42% rispetto ai giorni precedenti l'inizio della guerra, il 28 febbraio.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno emesso avvisi di evacuazione urgente per nove villaggi nel Libano meridionale, poco prima di dare il via a nuovi raid aerei. Gli abitanti di Jibshit, Habboush, Ebba, Ad-Doueir, Harouf, Deir ez-Zahrani, Kafrjoz, Adshit al-Shaqif e Qaaqaaiyet El Jisr sono stati invitati ad allontanarsi di almeno un chilometro dalle proprie abitazioni.

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato l'approvazione della vendita di sistemi missilistici terra-aria Patriot al Qatar per un valore superiore ai 4 miliardi di dollari. L'emirato era stato oggetto di attacchi da parte dell'Iran durante il conflitto scoppiato a fine febbraio. Washington ha inoltre autorizzato forniture di armamenti a Israele e agli alleati regionali Kuwait ed Emirati Arabi Uniti.

Trump ha dichiarato che la Marina statunitense si è comportata "come dei pirati" nell'attuare il blocco navale imposto da Washington ai porti iraniani. Nel suo intervento al Forum Club, Trump ha descritto un recente episodio in cui la Marina ha aperto il fuoco e sequestrato una nave mercantile iraniana. "La nave si è fermata. Hanno usato dei rimorchiatori, e poi siamo atterrati sopra di essa. Abbiamo preso il controllo della nave, del carico, del petrolio. E' un affare molto redditizio", ha detto il presidente Usa. "Siamo come dei pirati. Siamo un po' come dei pirati, ma non stiamo giocando", ha sottolineato.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero "stare meglio" se i funzionari non raggiungessero un accordo con l'Iran, dato che i negoziati sembrano di nuovo in una fase di stallo. "Francamente, forse è meglio non raggiungere alcun accordo. Volete sapere la verità? Perché non possiamo permettere che questa situazione continui. Va avanti da troppo tempo". Poco prima il tycoon aveva detto alla Cnn di non essere soddisfatto dell'ultima proposta iraniana volta a porre fine al conflitto. Le sue opzioni sull'Iran, aveva sottolineato, si riducono a due: "Distruggerli completamente e farla finita per sempre. Oppure provare a raggiungere un accordo".

Il presidente Donald Trump ha affermato di considerare "tradimento" l'affermazione secondo cui gli Stati Uniti non starebbero "vincendo" la guerra contro l'Iran, nonostante, nelle scorse ore, avesse comunicato al Congresso la "cessazione" delle ostilità. "La sinistra radicale ci dice: 'Non stiamo vincendo, non stiamo vincendo'. Non hanno piu' forze armate. E' incredibile. E' davvero, davvero, credo che sia tradimento, okay? Volete sapere la verita'? E' tradimento", ha detto Trump nel suo discorso a The Villages, in Florida.