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Trattore si ribalta, 55enne muore schiacciato nel Cosentino

Trattore si ribalta, 55enne muore schiacciato nel Cosentino

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Si trovava in un terreno di proprietà della famiglia a Spezzano Albanese

Un uomo di 55 anni ha perso la vita oggi a Spezzano Albanese, nel Cosentino, a causa di un incidente agricolo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era alla guida del proprio trattore, all'interno di un terreno di proprietà della sua famiglia, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato finendo per schiacciarlo. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato a lungo manovre di rianimazione. La gravità delle ferite ha spinto la centrale operativa a richiedere l'invio dell'elisoccorso. Tuttavia, secondo quanto si apprende, le forti raffiche di vento hanno reso impossibile l'atterraggio nei pressi del fondo agricolo. Il velivolo sarebbe stato costretto a posarsi sul campo dello stadio comunale 'V. Vattimo', distante dal luogo dell'incidente. L'uomo è morto prima di poter essere trasferito dall'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

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