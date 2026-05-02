Accecata dalla gelosia, 35enne evira il compagno

L'uomo 41 anni è stato operato d'urgenza all'ospedale di Nocera Inferiore. La coppia viveva ad Angri. La donna ora è in carcere a Salerno

Era andato a riposare dopo pranzo, un 41enne originario del Bangladesh nell’abitazione che condivide con la compagna, una connazionale 35enne, ad Angri in provincia di Salerno, dove si erano trasferiti da poco dalla vicina Sant’Antonio Abate.

Ma non appena l’uomo ha chiuso gli occhi, la donna ha preso un oggetto tagliente e approfittando del sonno del compagno, l’ha evirato. Lui, si è svegliato per il dolore ed è corso fuori casa chiedendo aiuto ai vicini che immediatamente hanno contattato i soccorsi. Giunti sul posto i carabinieri del comando territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato la 35enne in quasi flagranza. Portata al carcere di Fuorni per lei si configura il tentato omicidio e le lesioni gravissime. Il fascicolo è in mano al pm Gianluca Caputo della procura di Nocera Inferiore. Alla base del gesto parrebbe esserci la gelosia.

Il 41enne, dopo essere stato stabilizzato dagli operatori sanitari, è stato trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore dove è stato operato d’urgenza ed è al momento ricoverato nel reparto di urologia.