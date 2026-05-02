Catania, guidava ubriaco: denunciato un 54enne

Nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri del Nucleo Operativo, Sezione Radiomobile di Gravina di Catania hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, un 54enne per “guida in stato di ebbrezza”.

L’intervento dell’equipaggio dell’Arma, in servizio perlustrativo nella serata, è avvenuto in via Luigi Capuana all’incrocio con Via Etnea per un incidente stradale con feriti.

Nella circostanza i militari dell’Arma hanno richiesto l’intervento di personale del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte ed hanno quindi identificato compiutamente il conducente di un’utilitaria coinvolta nel sinistro per un 54enne catanese, domiciliato a Pedara. L’uomo, sin dalle prime fasi delle attività preliminari, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche, poiché presentava sintomi tipici dello stato di ebbrezza quali alito alcolico e sbalzi di umore.

Gli operanti hanno pertanto deciso di sottoporre a controllo il 54enne tramite “etilometro” che ha evidenziato un tasso alcolemico otre i limiti consentiti.

L’articolo 186 del Codice della Strada, si ricorda, fissa il limite alcolemico a 0,5 g/l, che per i neopatentati è pari a zero. Superata questa soglia si applicano sanzioni progressive: tra 0,5 e 0,8 g/l scattano sanzioni amministrative e la sospensione della patente, tra 0,8 e 1,5 g/l le multe diventano più pesanti con sospensioni più lunghe e possibile arresto, oltre 1,5 g/l la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale con ritiro della patente e confisca del veicolo, con inasprimenti in caso di incidenti.