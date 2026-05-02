La banda del bancomat in azione: colpo alla Bnl di Lentini

Colpo nella notte nel centro di Lentini ad opera della banda del bancomat. Lo sportello bancomat è stato distrutto da un’esplosione. Un fragore improvviso ha squarciato il silenzio intorno alle quattro del mattino, seminando allarme tra i residenti. L’obiettivo è stato lo sportello automatico della Bnl situato in piazza Beneventano, gravemente danneggiato da una detonazione di forte intensità. L’azione, condotta in pochi istanti e con apparente precisione, sarebbe riconducibile a un gruppo organizzato di malviventi. La banda, dopo aver fatto saltare il dispositivo, si sarebbe allontanata rapidamente, riuscendo a impossessarsi del denaro contenuto, il cui ammontare è ancora in fase di verifica, come riferisce il sito on line Libertà Sicilia. Numerosi abitanti della zona hanno riferito di essere stati svegliati di colpo dal rumore, descritto da molti come particolarmente violento. Alcuni testimoni hanno segnalato anche la presenza di fumo proveniente dall’area interessata subito dopo l’esplosione, aumentando la preoccupazione nei minuti successivi all’accaduto.Notizie

Le forze dell’ordine sono giunte tempestivamente sul posto per avviare i rilievi e raccogliere elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di sorveglianza e ogni possibile traccia che possa condurre all’identificazione dei responsabili, che avrebbero agito seguendo modalità già riscontrate in altri episodi simili.