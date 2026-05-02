Niscemi. La Strada degli Scrittori dona 300 volumi alla biblioteca del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”

A Niscemi in arrivo una montagna di libri. La

Strada degli Scrittori dona 300 volumi alla biblioteca

del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”.

Mercoledì 6 maggio la cerimonia e la premiazione

degli studenti che hanno partecipato al concorso “La

città del futuro che immagino”.

La ricostruzione di Niscemi, dopo la frana che ha

devastato il paese del nisseno nel gennaio scorso,

passa anche attraverso la cultura e i libri. Insieme ai

primi interventi infrastrutturali per realizzare le case

da destinare agli sfollati e per la salvaguardia del

territorio colpito dal dissesto idrogeologico sono in

arrivo anche centinaia di libri e una serie di iniziative

promosse dalla “Strada degli scrittori” e dagli “Olmi”,

il progetto lanciato dalla scrittrice Stefania Auci per il

recupero dei preziosi volumi della biblioteca privata

di Angelo Marsiano, lo storico di Niscemi che diede

un contributo fondamentale per l’istituzione della

Biblioteca comunale intitolata a Mario Gori. Un

appello raccolto da decine di intellettuali, artisti e

giornalisti che si sono mobilitati per salvare le due

biblioteche e per proporre Niscemi a Capitale della

Cultura.

La prima di queste iniziative si svolgerà mercoledì 6

maggio a Niscemi, alle ore 10:30. Il direttore della

“Strada degli Scrittori” Felice Cavallaro consegnerà

alla preside del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”,

Viviana Morello, 300 libri, fra saggi e romanzi,

destinati alla biblioteca dell’istituto e ai giovani di

Niscemi. Si tratta di una prima donazione alla quale

dovrebbero seguirne altre. Nella stessa occasione

saranno premiati i cinque studenti vincitori del

concorso destinato agli allievi delle ultime classi che

si sono cimentati sul tema “Niscemi, la città del futuro

che immagino” e che parteciperanno al decimo

“Master di scrittura” organizzato ad Agrigento, dal

25 al 30 maggio, sul tema “Le parole dell’immagine.

Da Minneapolis a Niscemi” ( info: https://www.stradadegliscrittori.com/master-di-scrittura-2026-le-parole-... ).