Calcio, il Modica conquista la Supercoppa di Eccellenza. Belluso e Torres stendono il Licata (2 a 0)

Il Modica vince la finale di Supercoppa di Eccellenza battendo il Licata per 2 reti a zero grazie ai gol di Belluso e Torres. La gara si è giocata sul campo neutro di Niscemi. Ad un primo tempo equilibrato è seguita una ripresa che ha visto il Modica imprimere al match una marcia decisamente superiore. Al 74’ va in gol Belluso che si fionda su un cross di Asero. Il raddoppio all’87’ con un micidiale contropiede di Torres.

Il trofeo conclude una stagione da incorniciare per il Modica che ritroverà in serie D il Licata l’altra squadra “regina” dell’Eccellenza siciliana. A testimoniare l’importanza del traguardo raggiunto, sugli spalti niscemesi non sono voluti mancare il sindaco Maria Monisteri e l’assessore Antonio Drago. “Vedere questa coppa nelle mani dei nostri ragazzi è un orgoglio per tutta Modica,” ha commentato la sindaca Maria Monisteri. L’assessore Drago ha sottolineato la prova di carattere della squadra: “Vincere contro un avversario come il Licata non era scontato. Oggi festeggiamo un traguardo meritato che premia la serietà della proprietà Pitino, Gugliotta e Rizza e l’attaccamento viscerale dei nostri sostenitori.”

"Faccio i complimenti ai ragazzi - ha dichiarato mister Filippo Raciti al termine della gara - perchè hanno interpretato la partita da Modica. E quando giochiamo da Modica abbiamo pochi avversari. Oggi abbiamo incontrato una squadra fortissima, lo dicono i numeri, ma siamo riusciti a superare un periodo un pò opaco e non è stato facile riaccendere quella fiamma agonistica che ha contribuito tanto al successo in campionato. Un successo al quale hanno contribuito tutti i componenti dello staff tecnico. Non possiamo dimenticare il ruolo fondamentale della società nella nostra cavalcata vittoriosa. E, naturalmente, grazie ai tifosi che ci sono stati sempre vicini. La Supercoppa è il giusto riconoscimento ad un eccezionale lavoro di gruppo".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Modica Calcio chiude nel migliore dei modi la stagione, regalandosi e regalando ai propri tifosi la Supercoppa Siciliana, laureandosi la migliore formazione siciliana della stagione di Eccellenza.

Primo tempo che il Modica inizia subito pressando l’avversario, dando subito il messaggio di voler lasciare la propria firma su questa finale. Al 8’ ci prova subito Asero a mettere un buon pallone per Bonanno, l’attaccante prova il tiro ma la manda sull’esterno della rete. Un minuto più tardi ci prova Manfrè, ma Romano si fa trovare pronto. Al 12’ ci prova anche Viglianisi da fuori ma non inquadra la porta. Il Modica continua a macinare gioco e a contenere il gioco rude dell’avversario, prima del duplice fischio però il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa subito azione dubbia con Asero che viene atterrato in area ma per l’arbitro è simulazione e giallo per l’attaccante esterno. Modica che non si ferma a ci prova ancora con Belluso che prova una super rovesciata su cross di Asero, palla che si impenna e finisce alta di pochissimo. Al 21’ l’unica azione del Licata che ci prova con Tedesco, anche in questo caso è Romano a contenere tutto. Al 23’ l’azione che cambia la partita, Asero mette un pallone in mezzo con Savasta che illude il portiere e lascia a Belluso la possibilità di buttare il pallone in rete per il vantaggio rossoblu. Sul finale è Romano a mettere un pallone con il contagiri per Torres che raccoglie, controlla e lascia partire un siluro che tocca la traversa e si insacca per il raddoppio.

Una gara che è sembrata a senso unico tra due grandi squadre che hanno dominato i rispettivi gironi, adesso una meritata pausa in vista del prossimo anno in Serie D.

LICATA CALCIO – MODICA CALCIO 0-2

Licata Calcio: Valenti, Privitera (35’ st Esposito), Pettinato, Palmisano, La Piana, Bennici (11’ st Merola), Porcaro, Viglianisi (11’ st Arario), Brugnone, Manfrè (26’ st Minacori), Tedesco (41’ st Imbrogiano). Panchina: Mazzola, Calaiò, Esposito, Arario, Greco, Merola, Miracori, Imbrogiano, Flores. Allenatore: Bonfatto Calogero.

Modica Calcio: Romano, Parisi, Valenca, Sessa, Asero (41’ st Incatasciato), Belluso (34’ st Torres), Mollica (26’ st Brugaletta S.), Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno (19’ st Savasta). Panchina: Truppo, Incatasciato, Savasta, Alioto, Misseri, Brugaletta S., Federico, Torres, Fravola. Allenatore: Raciti Filippo

Marcatori: 22’ st Belluso (M), 39’ st Torres (M)

Ammoniti: Valenca (M), Privitera Merola (L)