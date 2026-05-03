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Custonaci, diciassettenne morto in un incidente sulla Provinciale 18

Custonaci, diciassettenne morto in un incidente sulla Provinciale 18

CronacaTrapani

Il giovane ha perso il controllo della sua motocicletta. In uno scontro tra una moto e un'auto a Campofelice di Roccella, è morto invece un uomo di 39 anni

Sono due le vittime in altrettanti incidenti stradali avvenuti sabato in Sicilia. Nel Trapanese, un ragazzo di 17 anni, Simone Angelo, è morto lungo la Provinciale 18, nei pressi del cimitero comunale di Custonaci. Ha perso il controllo del suo motociclo andando fuori strada. Il funerale sarà lunedì 4 maggio nel santuario Maria Santissima di Custonaci.

Un uomo di 39 anni, invece, Davide Bellina, è morto nella notte tra venerdì e sabato in un incidente lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella, nel Palermitano. Il motociclista si è scontrato con una automobile condotta da un uomo di 57 anni. La vittima è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Giglio di Cefalù: i medici non hanno potuto salvarlo.

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