Custonaci, diciassettenne morto in un incidente sulla Provinciale 18

Il giovane ha perso il controllo della sua motocicletta. In uno scontro tra una moto e un'auto a Campofelice di Roccella, è morto invece un uomo di 39 anni

Sono due le vittime in altrettanti incidenti stradali avvenuti sabato in Sicilia. Nel Trapanese, un ragazzo di 17 anni, Simone Angelo, è morto lungo la Provinciale 18, nei pressi del cimitero comunale di Custonaci. Ha perso il controllo del suo motociclo andando fuori strada. Il funerale sarà lunedì 4 maggio nel santuario Maria Santissima di Custonaci.

Un uomo di 39 anni, invece, Davide Bellina, è morto nella notte tra venerdì e sabato in un incidente lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella, nel Palermitano. Il motociclista si è scontrato con una automobile condotta da un uomo di 57 anni. La vittima è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Giglio di Cefalù: i medici non hanno potuto salvarlo.