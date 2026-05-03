Milazzo, attira un minore con una scusa e ne abusa: arrestato un uomo

I carabinieri hanno portato in carcere un uomo di 47 anni dopo le indagini condotte dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto

Avrebbe abusato sessualmente di un minore. Con questa accusa un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milazzo. Il provvedimento cautelare è scaturito da una denuncia presentata nei giorni scorsi dalla madre della vittima. Secondo la procura, l'uomo, approfittando del fatto che il minore si trovasse presso la casa al mare di uno zio, lo avrebbe attirato in spiaggia con una scusa. Poi avrebbe compiuto la violenza.