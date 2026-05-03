Maxi sequestro di ecstasy a Marsala, 26mila pasticche e due arresti

In carcere un uomo e una donna di origini tunisine. L'operazione della polizia di Trapani contro un traffico di droga sintetica dal Nord Europa

Pillole azzurre e rosa nascoste in buste anonime, portate via di casa in pieno giorno, nel centro di Marsala. Dietro quell'apparente normalità si celava un giro di droga da 780mila euro. Diciassette chili di MDMA, oltre 26mila pasticche, destinati alle piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e dintorni.

La Polizia di Stato di Trapani, insieme allo SCO e al SISCO di Palermo, ha smantellato il traffico arrestando un uomo e una donna di origini tunisine, ora in custodia cautelare. Lui, con precedenti per furto e minacce, era stato visto più volte uscire dall'appartamento di lei con borse voluminose da riporre nel bagagliaio. Al controllo, tra i due sono saltati fuori 16 dei 17 chili sequestrati.

Entrambi sono indagati dalla Procura di Marsala.

Non è un caso isolato. A gennaio scorso, nella stessa zona, erano già stati sequestrati quasi 1.200 grammi di ecstasy a una giovane madre di due figli, oggi agli arresti domiciliari.