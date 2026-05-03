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Colpisce la compagna alla testa con lo smartphone, arrestato

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Furto al centro commerciale di Belpasso: inseguiti e bloccati dai Carabinieri : due arresti

Furto al centro commerciale di Belpasso: inseguiti e bloccati dai Carabinieri : due arresti

CronacaCatania

Colpo lampo all’interno di un centro commerciale di Belpasso, ma la fuga dei presunti responsabili è durata solo pochi chilometri perché i due sono stati arrestati dai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.
Determinante la tempestiva segnalazione giunta alla Centrale Operativa da parte del personale di vigilanza del centro commerciale, che aveva notato i due allontanarsi in tutta fretta, dopo essersi impossessati di merce da una profumeria.
Scattato immediatamente il dispositivo di ricerca, la gazzella dell’Arma ha intercettato l’auto lungo la Strada Statale 121. Ne è seguito un rapido inseguimento conclusosi con il blocco del veicolo e il controllo dei due a bordo, identificati per un 27enne e un 28enne, entrambi residenti a Catania.
Dopo averli messi in sicurezza, i Carabinieri li hanno perquisiti, scovando ben 9 confezioni di profumi di costosi brand nascosti sotto il sedile lato guida, oltre a una cesoia in acciaio occultata nel bagagliaio, presumibilmente utilizzabile per agevolare azioni delittuose.
L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita, mentre l’attrezzo rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per i due complici è quindi scattato l’arresto per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

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