Pozzallo, al via l'iniziativa "Ozio attivo": prima escursione riserva Pantani Cuba Longarini

"Ozio attivo": è l'iniziativa del Gruppo Emergency di Pozzallo. Si tratta di un ciclo di appuntamenti itineranti, pensati per scoprire le eccellenze, note e meno note, del territorio del Sud Est siciliano. "Si tratta - scrive Emergency Pozzallo - di escursioni condivise, programmate per il mese di maggio, selezionate per la loro facile percorribilità, dove il cammino diventa il substrato per far fiorire riflessioni e progettualità: un dialogo aperto tra i partecipanti, sapendo che dalla condivisione in plein air, germogliano solo cose belle. Per l'esordio dell'iniziativa, previsto per domenica 10 maggio, il Gruppo Emergency Pozzallo propone una meta di straordinario valore naturalistico e civile: la riserva Pantani Cuba e Longarini, una zona umida da proteggere per la sosta degli uccelli migratori, gestita dalla fondazione tedesca ONLUS Stiftung Pro Artenvielfalt © (Fondazione Pro Biodiversità). Dal 2008, la Fondazione si dedica alla salvaguardia delle specie minacciate e alla tutela degli habitat, contrastando bracconaggio e uccellagione. I partecipanti saranno accompagnati in un suggestivo percorso di birdwatching dagli operatori esperti della Fondazione. Il tragitto, totalmente pianeggiante, prevede circa due ore di camminata e osservazione guidata della flora e della fauna locale. Per garantire un'esperienza immersiva, gli strumenti di avvistamento professionale saranno forniti direttamente dalla Fondazione. Partecipare a questa iniziativa ha un valore speciale: con un unico gesto sarà possibile sostenere contemporaneamente le attività umanitarie di Emergency e i progetti di tutela ambientale della Fondazione Pantani Cuba e Longarini. Un connubio perfetto tra solidarietà umana e salvaguardia del pianeta".

Dettagli dell'evento:

Data: Domenica 10 Maggio

Punto di incontro: Pantani Cuba e Longarini (Fondazione Pro Biodiversità) – Ispica/Pachino -

Orario di ritrovo: Ore 9:15 (massima puntualità)

Caratteristiche: Percorso pianeggiante, circa 2 ore di camminata. Strumenti di avvistamento inclusi

Costo di partecipazione: 10 Euro (di cui una parte a sostegno delle attività di Emergency )

Pranzo: È possibile consumare il proprio pranzo al sacco in un'area dedicata all’interno della riserva.

Prenotazioni (obbligatorie): 338/3146088 con messaggio whatsapp