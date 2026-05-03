Priolo, Piazza di San Focà gremita per il concerto live di Clementino

Migliaia le persone che hanno assistito a Priolo allo spettacolo del rapper napoletano, che non ha deluso le aspettative. Clementino, accompagnato sul palco da una band di ottimi musicisti e da un corpo di ballo, non si è risparmiato ed ha fatto ballare e cantare tutti i presenti per l'intero show, cimentandosi in diverse coreografie e scendendo anche tra la folla, per la gioia dei fan.

Al centro del live, oltre ai suoi grandi successi come "La Cosa più Bella che ho", "Cos Cos Cos", " Tutti Scienziati" e le canzoni che ha presentato al Festival di Sanremo, "Quando sono Lontano" e "Ragazzi Fuori", anche i brani dell'ultimo progetto discografico, “Grande Anima” e alcune cover dei classici della musica italiana e internazionale, su tutte "Yes I Know my Way" di Pino Daniele. Uno show che ha sintetizzato al meglio tutta l’energia e lo stile che da sempre contraddistinguono uno dei rapper più amati ed eclettici del panorama musicale. Lo spettacolo di Clementino ha chiuso i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Operaio, voluti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni.