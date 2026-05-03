Incidente nei pressi di Lattarico, nel cosentino. Quattro feriti, fra cui due bambini

Due le autovetture coinvolte nello scontro. Dinamica tutta da verificare. Carabinieri al lavoro con i vigili del fuoco e il personale del 118.

Due bambini di non precisata età, sarebbero rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nel comune di Lattarico, in provincia di Cosenza. Seconda una prima, sommaria ricostruzione, i due bimbi erano a bordo di un auto che si è scontrata, per cause da stabilire, con un altra autovettura. Quattro, in tutto, le persone coinvolte nell'incidente. Quasi immediato l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso, dei vigili del fuoco, e di tre ambulanze del 118 che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi.