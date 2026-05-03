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Colpisce la compagna alla testa con lo smartphone, arrestato

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Colpisce la compagna alla testa con lo smartphone, arrestato

Colpisce la compagna alla testa con lo smartphone, arrestato

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La violenza davanti alla figlia della coppia di appena 4 anni

Era già stato denunciato dalla compagna l'anno scorso ma i suoi atteggiamenti con il tempo evidentemente non sono cambiati. Nella tarda serata di ieri un peruviano di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno notato in via Foria a Napoli una donna di 25 anni a piedi, ferita alla testa con in braccio la sua bambina di 4 anni. Soccorsa dai militari, ha detto loro di essere appena stata picchiata dal compagno. Dalle prime informazioni raccolte i carabinieri capiscono che l’aggressione è avvenuta nell’abitazione dei due poco distante e che l’uomo aveva ripetutamente colpito la compagna alla testa utilizzando lo smartphone. Il tutto in presenza della bimba. La donna, peruviana come il compagno, è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale del Mare: non è in pericolo di vita. La bimba è stata affidata alla nonna materna. L'uomo ora deve rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

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