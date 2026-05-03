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Campofelice di Roccella, scontro tra moto e Suv: muore medico anestesista

Campofelice di Roccella, scontro tra moto e Suv: muore medico anestesista

CronacaPalermo

Davide Bellina, 39 anni, è morto la scorsa notte in un incidente lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella. Il motociclista si è scontrato con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni. Il motociclista è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù: i medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma l’uomo è morto.
Bellina, lavorava come medico anestesista all’ospedale Giglio di Cefalù. Sono stati gli stessi colleghi a e cercare di strapparlo alla morte. La Fondazione Giglio ha espresso vicinanza al dolore della famiglia e dei colleghi di Davide Bellina originario di Blufi.
«Bellina lavorava al Giglio dal 2020. Professionista eccelso, un rianimatore completo che amava il suo lavoro a cui dedicava tutto se stesso - dicono dalla fondazione - I colleghi, con cui ha condiviso questi anni di attività, lo ricordano per la sua umanità, solarità, vivacità e per essere sempre un uomo di squadra. Diceva sempre di non avere colleghi ma amici. Una perdita che ci rattrista, ci addolora e che vogliamo accompagnare unendoci in preghiera». (GDS on line)

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