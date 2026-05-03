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Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a Roma

Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a Roma

Fatti&Notizie

Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui.

Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

Da una prima ricostruzione, sembra che due automobilisti di passaggio si siano fermati, accostandole loro macchine, per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente autonomo. Sceso dalla sua macchina il 35enne è stato investito ed è morto sul colpo.

Sono stati cinque complessivamente i veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto intorno alle 5.15 all'altezza dell'uscita Tuscolana del Raccordo, in carreggiata interna. Da una prima ricostruzione, un'auto per motivi da accertare si è ribaltata e gli occupanti sono rimasti illesi. Vedendo la scena, due veicoli in transito si sono fermati per soccorrerli quando un'altra macchina ha travolto la vittima e una quinta macchina che transitava in quel momento. I tre feriti si trovavano tutti in questi ultimi due veicoli.

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