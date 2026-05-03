Museo Archeologico di Kamarina, visite record per la riapertura al pubblico

L’attesa è finita: il Museo Archeologico di Kamarina ha riaperto le sue sale al pubblico nella prima domenica di maggio, giornata con ingresso gratuito e conclusiva del ponte del Primo Maggio. Centinaia di visitatori sono tornati a respirare sensazioni particolari legate al contatto con le testimonianze di una storia millenaria testimoniata dai preziosi reperti custoditi nelle teche del Museo. I lavori della Soprintendenza di Ragusa sono durati un anno ed hanno avuto una accelerazione decisiva grazie all’impegno del Parco Archeologico di Kamarina-Cava Ispica i cui dirigenti non hanno lesinato sacrifici e competenze per fare in modo che che venissero completate le opere al servizio dei visitatori. Ed è stato coinvolgente l’entusiamo di centinaia di fruitori: Kamarina, illuminata da un sole quasi estivo, ha offerto ai visitatori il suo aspetto migliore, non solo all’interno del Museo ma, anche, nelle aree esterne, oggetto di pulizia straordinaria per accogliere al meglio il pubblico delle grandi occasioni.