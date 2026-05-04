Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde: probabile epidemia da hantavirus

L'Oms conferma un caso di infezione, altri cinque sono sotto indagine. Una persona è ricoverata in terapia intensiva. La nave "Hondius" era in viaggio da Ushuaia a Capo Verde

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha segnalato tre decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori, a bordo della nave da crociera “Mv Hondius” nell'Oceano Atlantico.

"L'Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione nell'Oceano Atlantico e sta fornendo supporto. Ad oggi, un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica", ha dichiarato l'organizzazione.

"Sebbene raro, l'hantavirus può trasmettersi da persona a persona e provocare gravi malattie respiratorie; richiede un attento monitoraggio dei pazienti e cure adeguate", ha aggiunto l'Oms. "Indagini approfondite sono in corso, tra cui ulteriori analisi di laboratorio ed esami epidemiologici. È inoltre in corso il sequenziamento del virus", ha precisato l'organizzazione, aggiungendo che passeggeri ed equipaggio ricevono assistenza medica.

Il paziente ricoverato, un cittadino britannico di 69 anni, è ospedalizzato a Johannesburg, secondo il portavoce sanitario sudafricano Foster Mohale.

Secondo una fonte informata, tra le vittime ci sarebbe una coppia olandese, mentre la terza persona deceduta si troverebbe ancora a bordo della nave, la Mv Hondius, che era partita da Ushuaia, in Argentina, ed era diretta verso Capo Verde. Domenica si trovava al largo del porto di Praia.

Il primo a manifestare sintomi sarebbe stato un crocierista di 70 anni, deceduto a bordo; il suo corpo si trova attualmente sull'isola di Sant'Elena. Anche la moglie, 69 anni, si è ammalata durante la crociera ed è stata evacuata in Sudafrica, dove è poi morta in un ospedale di Johannesburg.

Secondo la stessa fonte, sono in corso discussioni per decidere se due altri passeggeri malati debbano essere messi in isolamento in un ospedale di Capo Verde, dopo di che la nave potrebbe proseguire verso le Isole Canarie. L'Oms ha dichiarato di "facilitare il coordinamento" tra i Paesi coinvolti e gli operatori della nave per organizzare l'evacuazione medica di due passeggeri con sintomi. La Mv Hondius complessivamente può ospitare fino a circa 170 passeggeri e dispone di circa 70 membri dell'equipaggi.

Gli hantavirus si trasmettono all'uomo attraverso roditori selvatici infetti, come topi o ratti, che eliminano il virus con la saliva, l'urina e le feci. Un morso, il contatto con questi roditori o con i loro escrementi, così come l'inalazione di polvere contaminata, possono causare l'infezione.

Esistono molti tipi di hantavirus, che si distinguono per la loro distribuzione geografica e la presentazione clinica. Secondo il sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) svizzero, "solo un tipo di virus, estremamente raro, può essere trasmesso da persona a persona".