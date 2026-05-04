Muore un endurista a San Martino delle Scale: caduto in un dirupo facendo cross

Francesco Sanfratello, palermitano di 59 anni endurista è morto ieri in un'area impervia nei pressi di Portella Sant'Anna.

Francesco Sanfratello. palermitano di 59 anni endurista è morto ieri in un'area impervia nei pressi di Portella Sant'Anna (Palermo). L'uomo che ha perso la vita a causa di una caduta è stato recuperato dai tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano a ovest di San Martino delle Scale. Era insieme ad altri due enduristi, ma al momento dell'incidente si erano persi di vista. Dalle 13 di ieri non si avevano più sue notizie. È stato successivamente individuato da un gruppo di escursionisti stranieri che hanno dato l'allarme. Il magistrato ha disposto l'intervento del medico legale per gli accertamenti di competenza prima di autorizzare la rimozione della salma. Ottenuto il nulla osta, le squadre di soccorso hanno provveduto al recupero e al trasporto della salma.

Tragedia anche a Terrasini, sempre nel Palermitano: durante una competizione motociclistica è deceduto per un malore Stefano Torrini, 68 anni. La corsa in ospedale è stata inutile. Il pilota lombardo era tesserato con il Moto Club Rs77.