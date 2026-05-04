Una molotov nel cantiere dell'ex mattatoio di Santa Elisabetta

Trovate una bottiglia di plastica piena di benzina e una catena con lucchetto. Indagano i carabinieri

Una bottiglia di plastica piena di benzina e una catena con lucchetto sono state trovate davanti al cancello del cantiere per il recupero dell'ex mattatoio di Santa Elisabetta. Il titolare dell'impresa, che si sta occupando dei lavori, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri del paese.

Il materiale che componeva il messaggio intimidatorio e' stato messo sotto sequestro e verra' sottoposto agli accertamenti necessari per tentare di ritrovare e isolare eventuali impronte digitali che potrebbero rivelarsi utili alle indagini.Bottiglia e catena sono stati trovati alla ripresa dell'attivita' lavorativa. Nella zona di via Belgio, dove si trova il cantiere per il recupero dell'ex mattatoio, non ci sono impianti di videosorveglianza, ne' pubblici ne' privati.