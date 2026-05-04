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Capaccio, trovato cadavere in un kayak

Capaccio, trovato cadavere in un kayak

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Il corpo di un uomo senza vita è stato recuperato dalla squadra fluviale dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti nel territorio del Comune di Capaccio in provincia di Salerno, in via Sandro Pertini.​Giunto sul luogo delle operazioni, il personale dei Vigili del Fuoco ha purtroppo rinvenuto il corpo esanime di un individuo all'interno di un kayak, trovato ribaltato nelle acque del fiume.​Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dalla squadra fluviale, già operativa sul posto al momento del ritrovamento. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica della morte dell'uomo.

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