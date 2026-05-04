Trump: "Da oggi aiuteremo le navi ferme a Hormuz". Teheran: "Ogni ingerenza è un atto di guerra"

Operazione Usa in larga scala per scortare le navi fuori dallo Stretto. Trump: "Colloqui positivi" USA-Iran. L'Opec+ produrrà più petrolio dopo l'uscita degli Emirati. Al via in Armenia il vertice della Comunità politica europea senza gli USA

Secondo quanto riportato da Haaretz, il governo israeliano avrebbe approvato un bilancio di oltre 1 miliardo di shekel, pari a circa 270 milioni di dollari, per la realizzazione di strade di accesso ai nuovi insediamenti in Cisgiordania.

Nella fase iniziale, secondo quanto riportato in un comunicato, saranno stanziati circa 3 milioni di shekel per elaborare il piano e completare i lavori di progettazione preliminare, che saranno sottoposti all’approvazione del governo entro 45 giorni.

Il finanziamento per i lavori di sviluppo sarà fornito come integrazione di bilancio specifica da parte del Ministero delle Finanze, si legge nella dichiarazione.

Il governo pakistano ha reso noto che 22 membri dell'equipaggio di una nave portacontainer iraniana sequestrata sono stati evacuati dagli Stati Uniti in Pakistan. I membri dell'equipaggio saranno consegnati alle autorità iraniane oggi, si legge in un comunicato, che aggiunge che la nave sarà riportata nelle acque pakistane per essere restituita ai proprietari originari dopo le riparazioni necessarie. Lo riporta Iran International.

Le Forze di Didesa israeliane hanno ordinato agli abitanti di diversi villaggi nel sud del Libano di lasciare le loro case. I residenti dei comuni di Qana, Debaal, Qaaqaait al-Jisr e Srifa, "devono abbandonare le proprie case", secondo quanto riportato nel comunicato diffuso su X dal portavoce dell'esercito in lingua araba, Avichay Adraee, che ha minacciato un attacco "alla luce della violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte del partito terroristico Hezbollah".

Le forze statunitensi saranno attaccate se entreranno nello Stretto di Hormuz. Lo ha minacciato l'esercito iraniano, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che Washington avrebbe iniziato a scortare le navi attraverso lo Stretto.

"Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'aggressivo esercito statunitense, qualora intendesse avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz, sarà presa di mira e attaccata", ha dichiarato il generale Ali Abdollahi del comando centrale delle forze armate iraniane, in una nota diffusa dall'emittente statale Irib.

"Abbiamo ripetutamente affermato che la sicurezza dello Stretto di Hormuz è sotto il controllo delle forze armate della Repubblica islamica dell'Iran e, in ogni circostanza, qualsiasi passaggio sicuro deve essere coordinato con queste forze", ha aggiunto

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato a una "riapertura concertata tra l'Iran e gli Stati Uniti" dello stretto di Hormuz.In visita a Yerevan, in Armenia, per il vertice della Comunità politica europea, Macron ha invitato a una "riapertura concertata tra l'Iran e gli Stati Uniti" dello stretto di Hormuz.Il presidente francese esclude tuttavia qualsiasi partecipazione della Francia alle operazioni promosse dal presidente statunitense Donald Trump per ristabilire la navigazione nello Stretto. "Non parteciperemo a qualcosa che non è chiaro", ha precisato il leader francese.

I paesi europei hanno «capito il messaggio» del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e stanno ora assicurandosi che gli accordi sull’uso delle basi militari vengano rispettati, ha affermato lunedì il segretario generale della NATO Mark Rutte.

Trump ha accusato alcuni paesi della NATO di non fare abbastanza per sostenere gli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran.

“Sì, c'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato”, ha detto Rutte ai giornalisti in occasione di un vertice della Comunità politica europea in Armenia.