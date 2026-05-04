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In fiamme un vasto terreno all'Arenella, nel Siracusano

In fiamme un vasto terreno all'Arenella, nel Siracusano

CronacaSiracusa

Impegnato anche un elicottero dei vigili de fuoco

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in contrada Arenella, località balneare a 15 chilometri da Siracusa. Sul posto sono intervenute tre autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri proveniente da Catania. L’elicottero “drago” dell’elinucleo di Catania sta effettuando dei lanci per raggiungere i punti inaccessibili via terra. Le fiamme sono alimentate dal vento. L'incendio ha coinvolto una parte di sterpaglie e canneto a avrebbe provocato il crollo di un palo della corrente elettrica. Solo un'abitazione si trova in prossimità dell'incendio ed i vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare la famiglia che vi abita.

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