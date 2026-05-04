Cade in un laghetto artificiale dell'ennese, morto un 65enne

Il corpo senza vita è stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco in un invaso adibito ad uso agricolo di contrada Gaito di Calascibetta

Il corpo senza vita di un 65enne è stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco in un laghetto artificiale adibito ad uso agricolo di contrada Gaito di Calascibetta, nell'Ennese. Le ricerche sono scattate dopo le 16 e 30, quando una donna ha lanciato l'allarme: il marito è scivolato nella vasca. Alle ricerche hanno partecipato squadre di pompieri del comando provinciale di Enna, del nucleo elicotteri di Catania e dei sommozzatori del corpo nazionale. Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118 e i carabinieri con quest'ultimi che indagano per chiarire la dinamica dell'accaduto.