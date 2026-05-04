Evasione, 40enne arrestato dai carabinieri di Priolo Gargallo

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 40enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza della Corte d’Appello di Catania che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per furto, ma le reiterate violazioni alle prescrizioni imposte sono state rilevate dai Carabinieri di Priolo Gargallo e l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento.

Nella circostanza, lo scorso 18 aprile, l’uomo e la sua compagna 44enne, sono stati fermati dai Carabinieri mentre si allontanavano dal centro commerciale dove, poco prima, in due distinti negozi, avevano rubato capi di abbigliamento grazie all’utilizzo di due borse schermate utilizzate per eludere il sistema antitaccheggio.