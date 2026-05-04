Scherma Modica, Francesco Spampinato si qualifica ai Campionati assoluti di giugno a Roma

Un risultato di grande prestigio apre la fase decisiva della stagione per la Conad Scherma Modica. Francesco Spampinato conquista la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Roma nel mese di giugno, grazie a un percorso di altissimo livello che lo ha visto chiudere tra i migliori 16 del Campionato Nazionale Gold. Dopo un girone preliminare a punteggio pieno, ha affrontato il tabellone di diretta con grande determinazione fino agli ottavi di finale che valevano il pass, non concedendo agli avversari di arrivare a doppia cifra. Fermato poi sulla soglia dei quarti per una stoccata, 15/14 dal portacolori dell’aeronautica Velluti. Un traguardo che rappresenta uno dei punti più alti della scherma nazionale e che premia il lavoro, la costanza e la maturità agonistica dell’atleta modicano; oltre che un segnale concreto della qualità espressa dalla scuola schermistica modicana, capace di formare atleti competitivi nei contesti più selettivi. Accanto ai risultati dell’élite, la Scherma Modica consolida la presenza anche nel settore Master. Sono stati impegnati nel Campionato Italiano Master Cecilia Raunisi, Angelo Corallo, Guglielmo Giuliano Drago, Carmelo Cannizzaro e Marco Tebaldi, atleti che portano avanti con passione e continuità il legame con la pedana, contribuendo a rendere il movimento ancora più completo e trasversale.

Ma è sul fronte giovanile che si concentra ora la massima attenzione. Dal 7 maggio, a Riccione, andrà in scena il Campionato Italiano Under 14, appuntamento centrale del calendario nazionale, in cui verranno assegnati i titoli italiani di categoria. La Conad Scherma Modica si presenterà con una delegazione di ben 24 atleti, uno dei gruppi più numerosi della competizione, a conferma della profondità e della vitalità del proprio vivaio. Sarà un banco di prova importante, in cui i giovani schermidori modicani avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori coetanei provenienti da tutta Italia, portando in pedana non solo ambizioni di risultato, ma anche il percorso costruito durante l’intera stagione