Tentato omicidio in strada a Palermo, tre persone fermate

Utili alle indagini le analisi delle riprese della videosorveglianza della zona. Durante la sparatoria è rimasta ferita anche una passante.

La Procura di Palermo, coordinata da Maurizio de Lucia, ha disposto il fermo di tre giovani accusati del tentato omicidio di Danilo D'Ignoti, ferito a colpi di arma da fuoco quattro giorni fa in via Montalbo. Utili alle indagini l'analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso due persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. Nell'azione è risultato poi coinvolto un terzo uomo. Durante la sparatoria è rimasta ferita una passante. D'Ignoti è fuori pericolo. La squadra mobile della Questura indaga per chiarire il movente.