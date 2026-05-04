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Tentato omicidio in strada a Palermo, tre persone fermate

Tentato omicidio in strada a Palermo, tre persone fermate

CronacaPalermo

Utili alle indagini le analisi delle riprese della videosorveglianza della zona. Durante la sparatoria è rimasta ferita anche una passante.

La Procura di Palermo, coordinata da Maurizio de Lucia, ha disposto il fermo di tre giovani accusati del tentato omicidio di Danilo D'Ignoti, ferito a colpi di arma da fuoco quattro giorni fa in via Montalbo. Utili alle indagini l'analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso due persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. Nell'azione è risultato poi coinvolto un terzo uomo. Durante la sparatoria è rimasta ferita una passante. D'Ignoti è fuori pericolo. La squadra mobile della Questura indaga per chiarire il movente.

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