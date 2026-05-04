Pozzallo in movimento: palestra "vietata" all' Azzurra Basket

L’Azzurra Basket di Pozzallo sarà costretta a giocare lontano da casa sabato prossimo 9 maggio gara 1 (e sabato 23 maggio l’eventuale gara 3) della finale play off per la promozione nella C interregionale contro Aci Bonaccorsi. E questo perché né il sindaco di Pozzallo, né il suo assessore allo Sport hanno fatto qualcosa per far riunire la Commissione Pubblici Spettacoli e emettere il nulla osta all’apertura al pubblico della nostra palestra". Lo dichiara Quintilia Celestri di "Pozzallo in movimento".

"L'Azzurra Basket Pozzallo è costretta a giocare a Ragusa, al PalaZama (solo grazie alla sensibile disponibilità della Virtus Ragusa) le partite più importanti della sua stagione che potrebbero proiettarla verso un campionato sovra-regionale. Da parte mia non posso che elogiare lo spirito di abnegazione, di impegno e la passione che stanno profondendo dirigenti, tecnici, giocatori e tesserati dell’Azzurra Basket Pozzallo che continuano a praticare questo bellissimo sport e a percorrere la strada della sua promozione e della sua diffusione nonostante si trovino chiuse in faccia non solo le porte della palestra -dove si possono solo allenare ma non disputare gare ufficiali- ma anche quelle dell'amministrazione. L’Azzurra Basket è una società modello: 7 campionati tra il maggiore e le giovanili compreso il minibasket; più di 100 partite l’anno per gli oltre 140 tesserati con un’attività intensa e ricca di risultati sportivi e sociali".